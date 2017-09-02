Fransa'da halkın yarısından fazlası yeni çalışma yasasına karşı

Fransa'da halkın yarısından fazlasının, geçen hafta detayları hükümet tarafından kamuoyu ile paylaşılan çalışma yasası değişiklik tasarısına karşı olduğu bildirildi.



Harris Interactive'in yaptığı araştırmaya göre, Fransızların yüzde 58'i çalışma yasasının kamuoyuna duyurulduğu şekliyle değiştirilmesini istemiyor.



Halkın yüzde 71'i yapılacak değişikliklerin sendikaların gücünü azaltacağı görüşünü paylaşırken, yarısından fazlası da işçilerin çalışma koşullarının kötüleşeceğini düşünüyor.



Fransızların yüzde 43'ü yasadaki değişikliklerin Fransız şirketlerin rekabet gücünü artıracağı, yüzde 31'i ise işsizlikte düşüş sağlayacağı görüşünü ifade ediyor.



Hükümetin yasa değişikliğini normal kanunlaştırma yolu yerine hükümet kararnamesi yöntemiyle değiştirmeyi planlaması kamuoyunda tepkilere neden oluyor.



Yasanın 36 değişiklik öngören 5 kararname ile değiştirilmesi bekleniyor.



Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede büyük tartışmalara neden olan çalışma yasasındaki değişikliklere ilişkin hükümetin hazırladığı planı perşembe günü sendika temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşmıştı.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "İşsizliğin sürekli artışını engelleyecek derin ve tümden bir değişiklik getiren reform" olarak tanımladığı tasarıda, 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın direk çalışanla masaya oturabilmesi, işten çıkarılma durumunda itiraz süresinin bir yıl olarak sınırlanması, işten çıkarılma durumunda ödenecek tazminat miktarlarının belirlenmesiyle ilgili değişiklikler yer alıyor.



Kararname yoluyla yasa değişikliği yapılmasına tepki gösteren CGT Sendikası Genel Sekreteri Philippe Martinez, "Tüm korktuğumuz şeyler başımıza geldi. Bu, çalışma yasasının sonu anlamına geliyor." şeklinde tepki göstererek herkesi 12 Eylül'de genel greve ve gösteriye çağırmıştı.



Tasarıya karşı çıkan Boyun Eğmeyen Fransa (FI) partisinden yapılan açıklamada, 23 Eylül'de başkent Paris'te yapılacak gösteriyle "hükümetin saldırısına karşılık verileceği" belirtilmişti.



Çalışma yasasında geçen yıl yapılan değişiklikler ülkede büyük gösterilere neden olmuş, yüz binlerce kişinin katıldığı grev ve gösterilere rağmen tasarı, hükümet kararnamesi ile Ulusal Mecliste oylanmadan geçirilmişti.