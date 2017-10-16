Fransa'da kadınların sokakta taciz edilmesi cezalandırılacak

Şu anda Fransa'da sokakta gerçekleşen bir taciz olayından şikayetçi olunamadığını anımsatan Schiappa, tacizcinin yakalanması halinde polis tarafından para cezasına çarptırılmasına izin veren bir düzenleme getireceklerini kaydetti.

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiaları çıkması ve pek çok Fransız kadının da bunun üzerine Twitter üzerinden yaşadıkları taciz ve tecavüz olaylarını paylaşmalarıyla ilgili soru üzerine Schiappa, "Konuşmayan kadınlar değil, dinlemeyen toplum." ifadelerini kullandı.

Schiappa, çocuklara tecavüz olaylarında ise cezanın 20 yıldan 30 yıla çıkarılmasını planladıklarını kaydetti.

Bu yasa değişikliği taslağını tartışmak için Fransa çapında çeşitli workshoplar gerçekleştireceklerini belirten Schiappa, beş kişilik bir milletvekili grubunun yasa taslağı üzerinde çalıştığını bildirdi.