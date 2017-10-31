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Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İsafakılar Mahallesi'nden Eğrek Mahallesi'ne seyir halinde olan Aziz Vural (58) idaresindeki 35 YBR 25 plakalı otomobil, Eğrek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Vural'ın babası Ali Vural (84) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve eşi Meryem Vural (55) ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Vural'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Baba Vural'ın cesedi ise otopsi için İncirliova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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