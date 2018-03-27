Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da Le Pen'e 30 bin avro para cezası onaylandı

Fransa'da Yargıtay, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) eski Onursal Başkanı Jean-Marie Le Pen'e, Nazi dönemindeki gaz odalarına ilişkin sözleri nedeniyle verilen 30 bin avro para cezası onayladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yargıtaydan yapılan açıklamada, mevcut FN lideri Marine Le Pen'in de babası olan Le Pen'e, Nazi döneminde gaz odalarında yapılan katliamlar için "tarihin detayı" şeklindeki ifadeleri yüzünden verilen 30 bin avro para cezasının onandığı bildirildi.

Le Pen, Paris İstinaf Mahkemesinin kararına itiraz etmişti.

Paris İstinaf Mahkemesi, geçen yıl mart ayında, Le Pen'i Nazi döneminde gaz odalarında yapılan katliamlar için "tarihin detayı" şeklindeki açıklamasını önceki yıl tekrarlaması nedeniyle 30 bin avro tazminat ödemeye mahkum etmişti. Mahkeme, Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen’i "insanlık suçunu inkardan" mahkum eden kararı onaylamıştı.

Fransız gazeteci Jean-Jacques Bourdin'in, 2 Nisan 2015'teki röportajda "Daha önce yaptığınız 'gaz odaları tarihin bir detayı', açıklamasından pişman mısınız?" şeklindeki sorusuna Le Pen, "Kesinlikle hayır, düşündüklerimi söyledim, gaz odaları savaş tarihinin bir detayı" yanıtını vererek daha önce mahkumiyetine neden olan ifadeleri tekrarlamıştı.

Marine Le Pen, babasını bu ifadeleri nedeniyle kınamış, parti tarafından alınan karar sonrası onursal başkanlık unvanı geri alınmıştı. Ancak Le Pen partiye dava açarak karara itiraz etmiş ve mahkeme onursal başkanlık unvanının geri verilmesine hükmetmişti.

FN'nin yaklaşık iki hafta önceki kongresinde iç tüzüğünde revizyona gidilerek delegelerin beşte dördünün desteğiyle Onursal Genel Başkanlık dahil çok sayıda değişiklik kabul edilmişti. Buna göre, daha önce parti üyeliği iptal edilen FN'nin kurucu başkanı Jean-Marie Le Pen'in Onursal Başkanlık payesi iptal edilmişti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Amanos´ta öldürülen teröristler termal kamerada

Amanos´ta öldürülen teröristler termal kamerada

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA