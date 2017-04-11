Fransa'da mülteci kampında yangın: 10 yaralı

Fransa'da yaklaşık 1.500 sığınmacının ahşap kulübede yaşadığı Dunkirk sığınmacı kampındaki yangında en az 10 kişi yaralandı.
Mülteci kampında çok sayıda Kürt sığınmacı da bulunuyor.
Dunkirk mülteci kampında artan olaylar nedeniyle yetkililer, kampın dağıtılacağını açıkladı
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