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Fransa'da Müslümanları hedef alan karar iptal edildi

Fransa'da Müslümanların, iftardan sonra gittiği iki sosyal merkeze yaptığı yardımları askıya almaya kararı veren devlete bağlı Dordogne Aile Yardım Fonu, yardıma devam etme kararı aldı.

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Fransa'nın güneyinde Bergerac'da, Müslümanların iftardan sonra gittiği halka açık iki sosyal merkeze devlet yardımının devam edeceği bildirildi.

France Info televizyon kanalının internet sitesindeki haberde, daha önce Bergerac'da Müslümanların iftardan sonra gittiği iki sosyal merkeze yaptığı yardımları askıya alan devlete bağlı Dordogne Aile Yardım Fonu'nun (CAF), Belediye ile yaptığı toplantı sonucunda, yardımları devam ettirme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, bu merkezlerinin ramazan ayında geç saate kadar açık kalacağı ifade edildi.

Yerel France Bleu Perigord gazetesinin haberinde, CAF'ın Bergerac'da Müslümanların iftardan sonra gittiği iki sosyal merkeze yaptığı yardımları askıya almaya karar verdiği ifade edilmişti. Haberde, CAF'ın böyle bir kararı, iki merkezin de gece geç saate kadar açık olmasının "laiklik prensibine" ters düştüğü gerekçesiyle verdiği kaydedilmişti.

Dordogne Belediye Başkanı Daniel Garrigue de yaptığı açıklamada, Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bergerac'daki söz konusu iki merkezle ilgili verilen karara tepki göstermişti.

Garrigue, kararı anlamadığını, ramazanda Müslümanların geç yemek yediğini, bu yüzden Müslümanların da sosyal merkezdeki aktivitelerden faydalanması için merkezleri geç saate kadar açık tutmaya karar verdiklerini söylemişti. Garrigue, kararı "Dini tatil olduğu gerekçesiyle Noel'de insanlar hiçbir şey yapmıyor mu?" ifadeleriyle eleştirmişti.

Bu merkezleri sadece Müslümanların kullanmadığına dikkati çeken Garrigue, "Bunun dinle ilgisi yok. Bu dönemde insanların alışkanlıklarına uyum sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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