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Fransa’da Noel’e 100 bin güvenlik görevlisi

Fransa, Noel ve yılbaşı kutlamaları için güvenliği arttırarak bu süreçte 100 bin güvenlik görevlisinin görev başında olacağını duyurdu.

  • İHA
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Fransa, yılbaşı ve Noel kutlamaları çerçevesinde güvenlik önlemlerini arttırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı ve Noel dönemlerinde saldırıların gerçekleştirilebileceği ihtimalini göz önünde bulundurulduğu kaydedilerek, 100 bin polis ve güvenlik görevlisinin görev başında olacağını duyurdu. Noel ve yılbaşında görev yapacak güvenlik görevlilerinin yılbaşı pazarlarında, alışveriş merkezlerinde, dini merkezlerde, ulaşım noktalarında görev alacağı belirtildi.

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