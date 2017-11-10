Fransa'da öğrencilerin üzerine araç sürüldü: 2'si ağır 3 öğrenci yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Fransa'nın Toulouse kentinde bir sürücü aracını öğrencilerin üzerine sürdü. Yetkililer, 2 'sinin durumu ağır olmak üzere 3 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca öğrencilerin Çin kökenli olduğu belirtildi. Olay sonrası 28 yaşındaki sürücünün tutuklandığı bildirildi.