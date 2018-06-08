Fransa’da okuldaki yemekten 30 kişi zehirlendi

Paris’in doğusunda bulunan Haut-de-Seine bölgesinde bir ilkokulun yemekhanesinde yemek yiyen 29 çocuk ve 1 yetişkin gıda zehirlenmesi geçirdi. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 29 çocuk ve 1 yetişkinin şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu ve sağlık ekiplerinin kontrolünden geçtiği bildirildi. Çocuklardan 2'sinin taburcu edildiği, 2'sinin hastanede tedavi edildiği, diğer çocukların da kontrol altında tutulduğu açıklandı. Gıda zehirlenmesine neden olan yemeğin özel bir şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi.