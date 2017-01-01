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Fransa’da olaylı yılbaşı!.. 300'den fazla kişi gözaltına alındı

Fransa’da yılbaşı gecesi şiddet olayları ve güvenlik güçlerine mukavemet nedeniyle 300’den fazla kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, yılbaşı gecesi için 100 bin polis ve askeri seferber ederek ülke genelinde asayişi sağladı. Ancak yılbaşı gecesi ülke genelinde yine çok sayıda araç ve çöp bidonları kundaklandı. Yılbaşında kundaklanan araç sayısının bilançosu henüz açıklanmadı. Kundaklama eylemlerine sahne olan semtlerde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, polis, itfaiye ve araç çekicileri kritik semtlerde hazır bulunduruldu. Çok sayıda sivil polis, özel araçlarda devriye gezerek pek çok istenmeyen olayın önüne geçti.

2 Kişi Öldü, 20 Kişi Yaralandı

Fransa’nın Alsas bölgesinde 20’ye yakın kişi havai fişek ve benzer patlayıcıların kullanımında yaralandı. Olayda en küçük yaralının 3 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi. Fransa’nın Nancy kentinde Kamerun kökenli bir anne, yeni yıl gecesi yaşları 1,5 ve 4 olan iki çocuğunu, bilinmeyen bir nedenle boğarak öldürdü.

Almanya’da yılbaşı gecesi kutlamaları büyük kentlerde yoğun polis ablukası altında yapıldı. Kutlamaların çoğu olaysız geçti. Almanya’da komşusu Fransa’da olduğu gibi yılbaşı patlayıcılarından çok sayıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Havai fişek kullanımından birçok kentte yangınlar çıktı. Yangınların çoğu çatı katlarında meydana geldi.

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