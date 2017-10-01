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Fransa'da 'photoshop yasağı' yürürlüğe girdi

Moda, tanıtım ve pazarlama sektöründe kullanılan fotoğraflara uygulanan rötuşların bir uyarı notuyla tüketiciye bildirilmesini öngören uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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Fransa'da moda, tasarım ve pazarlama sektöründe kullanılan fotoğraflarda rötuş yapılması durumunda tüketiciye bildirmenin zorunlu hale getirildiği uygulama, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu.

Fransa Meclisinde mayısta kabul edilen ve kamuoyunda photoshop yasağı olarak bilinen, ticari amaçlı tüm fotoğraflarda uygulanan rötuşların tüketiciye bir not ile bildirilmesi uygulaması başladı.

Düzenlemeye göre, ticari amaçlı herhangi bir katalog, ilan, gazete veya dergide yer alan fotoğraflarda rötuş amaçlı yapılan her türlü müdahale ve değişiklik, bir uyarı notu ile tüketiciye bildirilecek. Uygulama özellikle moda, reklam ve pazarlama sektörlerini hedef alıyor. Buna göre, ilanlarda kullanılan insan figürü ve silüetinde yapılacak her türlü değişiklik, tüketiciye bildirilecek.

Düzenlemenin insan yüzünü kapsamadığı belirtildi.

Uygulamanın, moda dünyasına yönelik daha önce çıkarılan sıfır beden ve anoraksiya karşıtı "manken yasasının" bir devamı olduğu belirtilirken, ihlali durumunda 3 bin 700 avrodan başlayan ve onbinlerce avroya ulaşan cezaların uygulanacağı kaydedildi.

Fotoğraf ajansı Getty Images, internet üzerindeki fotoğraf bankasından, zayıflama veya bedenin belirli bölgelerini büyütme amacıyla rötuş uygulanmış fotoğrafları kaldıracağını açıklamıştı.

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