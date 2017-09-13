Fransa'da polise saldırı: 7 yaralı

Fransa'nın Toulouse kentinde Saint-Etienne Rempart bölgesinde bir polis karakoluna saldıran Cezayir kökenli bir adam kadın polis memurunu boğazdından yaraladı. Bıçaklı saldırgan kadın memurun silahını almaya çalıştığı, başaramayınca bıçakladığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kadın polis memurunun durumu kritik olduğu bildirildi.

Fransız medyası 31 yaşındaki saldırganın tutuklandığını aktardı.