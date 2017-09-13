Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da polise saldırı: 7 yaralı

Fransa'nın Toulouse şehrinde polis merkezine düzenlenen saldırıda bir kadın polis memuru boğazından bıçaklandı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'nın Toulouse kentinde Saint-Etienne Rempart bölgesinde bir polis karakoluna saldıran Cezayir kökenli bir adam kadın polis memurunu boğazdından yaraladı. Bıçaklı saldırgan kadın memurun silahını almaya çalıştığı, başaramayınca bıçakladığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kadın polis memurunun durumu kritik olduğu bildirildi.

Fransız medyası 31 yaşındaki saldırganın tutuklandığını aktardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe kitabında dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı

Darbe kitabında dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA