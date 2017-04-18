Fransa'da referandum kutlaması yapan gruba terör örgütü PKK sempazitanları saldırdı
Fransa'nın başkenti Paris'in doğusunda yer alan Rennes şehrinde referandumdan çıkan 'Evet'i kutlayan Türklere terör örgütü PKK sempatizanları saldırdı.
Referandumun sonucunun açıklanmasından hemen sonra, kutlama için sokağa çıkan Türklere, 20 kişilik bir grup beyzbol sopaları ve demir çubuklarla saldırdı. Kalabalığı dağıtmak için polis biber gazı kullanırken olay sırasında bir polis de bacağından yaralandı. İki saldırgan da gözaltına alındı. Saldırı sırasında Türklere ait araçların camları kırıldı. Saldırya maruz kalan Türkler de polisin ve Fransız yetkililerin saldırı ile ilgili kendilerine yönelik duyarsız davrandığını savundu.
Olay sonrası Rennes'de yaşayan yüzlerce kişi şehirin meydanında toplanarak saldırıyı protesto etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.