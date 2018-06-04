Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa’da şiddetli yağış nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransa’da şiddetli yağışın sele neden olması nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa’nın kuzeybatısında bulunan Breton bölgesinde hava durumu tahminlerine göre daha fazla yağış meydana geldi.  Şiddetli yağmurun sele neden olması üzerine Normandiya ve Pays de la Loire bölgelerinde fırtına tehlikesi için uyarı yapıldı. Öğle saatlerinde ise Aube, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges ve Territoire-de-Belfort bölgelerinde turuncu alarm verildi. Turuncu alarm verilen bölgelerdeki tüm vatandaşlara tehlikeli hava için uyarıda bulunulurken, yağış ve selden etkilenenlere sığınaklara gitmeleri ve elektrik kesintilerine karşı hazırlanmaları uyarısı yapıldı.

Fransa Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü, bir aylık yağışa eş değer şekilde 50-60 mm yağmur düştüğünü belirterek, şiddetli yağışların yarın sona ermesinin beklendiğini bildirdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA