Son Dakika... Fransa'da silahlı çatışma
Louvre Müzesi önünde devriye görevi yapan askere bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.
- İHA
Yerel saatle 10.30'da gerçekleyen olayda kimliği henüz açıklanmayan saldırgan asker tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırgan ağır yaralanırken, bölgedeki metro istasyonları tamamen kapatıldı. Müze ve çevresi boşaltıldı. Fransa İçişleri Bakanı Le Roux ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajda ‘halkın güvenliği için ciddi bir olay’ değerlendirmesinde bulundu. Polis ekipleri olayın terör saldırısı mı yoksa tek kişilik bir eylem mi olduğu üzerinde çalışıyor.
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