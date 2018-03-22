Fransa’da sokaklar karıştı! Göstericiler polisle çatışıyor
Fransa’da demiryolu çalışanlarına yönelik düzenlemelere tepki gösteren kamu çalışanları greve gitti.
Fransız demiryolu çalışanlarına yönelik düzenlemelere tepki gösteren kamu çalışanları greve gitti.
Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada, demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki hızlı trenlerin yüzde 60'ı, normal trenlerin yüzde 75'i ve bölgesel trenlerin yüzde 50'sinin sefere çıkmayacağı duyuruldu
Fransa demiryolu ulaşımında yalnız şehirlerarası trenlerin etkileneceği gibi, bunun yanı sıra, Paris ve banliyölere ulaşımı sağlayan banliyö trenleri ile şehir içi toplu taşıma kurumu RATP'de grev ve gösteriler nedeniyle çok sayıda metro seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.
12 FARKLI ALANDAN YÜRÜYEREK BASTİLLE MEYDANI'NDA BULUŞACAKLAR
Başkent Paris'te bugün gerçekleştirilecek grev protestosu kapsamında kamu çalışanları ve emekliler ile lise öğrencileri 12 farklı alandan yürüyerek tarihi Bastille Meydanı'nda buluşacak. Hükümetin yeniden yapılanma planı kararlarına tepki olarak başkent Paris dışında çok sayıda şehirde memurlar, emekliler, öğrenciler gösterisi düzenleyecek.
Ülkedeki genel grevden, hava ulaşımı da etkileniyor. Grev nedeniyle, Paris'te bulunan üç büyük havalimanındaki uçuşların yüzde 30'una yakın uçuşun iptal edileme ihtimali bulunduğu kaydedildi. Uluslararası uçuşların şimdilik grevden etkilenmeyeceği belirtiliyor...
(ahaber)
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