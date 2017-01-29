Fransa'da sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı Hamon

Fransa'da sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı ön seçimlerin ikinci turunu kazanan eski Eğitim Bakanı Benoit Hamon oldu.

Sosyalist Partinin (PS) düzenlediği ön seçimin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 19'da biterken, ülke genelinde oy verilen 7530 sandıktan yüzde 60'ında oy sayımı tamamlandı.

Ön seçimler için hazırlanan resmi internet sitesinden açıklanan verilere göre ilk verilere göre Hamon oyların yüzde 58,65'ini alırken, eski Başbakan Valls yüzde 41,35 oy alarak ikinci oldu.

Hamon ilk turda yüzde 36,03 oyla birinci olurken, Valls yüzde 31,48 oyla ikinci olmuştu. Adaylardan yüzde 17,52 oyla 3. olan Arnaud Montebourg, Hamon'a destek verdiğini açıklamıştı.