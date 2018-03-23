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Fransa'da süpermarkette rehine krizi

Fransa'nın güneyindeki bir süpermarkette kimliği bilinmeyen kişilerin ateş açtığı ve insanları rehin aldığı belirtiliyor.

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Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında bulunan bir süpermarkete güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.
 
Fransız basını süpermarkette ateş açıldığını ve bir rehine krizinin yaşandığını belirtiyor.
 
AFP'ye konuşan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi. 
 
BİR POLİS MEMURU VURULDU
Güvenlik kaynakları rehine krizinin yaşandığı kasabaya 15 dakika uzaklıktaki Carcassonne kasabasında da bir polis memurunun ateşli silahla vurulduğunu belirtti.
 
 
Teröristin elinde tuttuğu rehineler kurtarılırken, DEAŞ'lı teröristi ikna çabalarının sürdüğü belirtildi.

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