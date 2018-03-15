Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da Suudi prenses Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı

Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.

  • AA
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.

"Le Point" dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Prenses Hussat hakkında, Paris'teki apartman dairesine çağrılan bir tamirci ile yaşanan gerginlik nedeniyle yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

Habere göre, geçen yıl eylül ayında Prenses Hussat'ın Paris'in Foch Bulvarı'ndaki dairesine çağrılan tamircinin, dairenin fotoğraflarını çektiği fark edildi.

Tamircinin dövüldüğü ileri sürüldü

Prenses Hussat ve yakın korumasının müdahale ettiği tamircinin, basın organlarına satmak için dairenin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle yere yatırılarak dövüldüğü, saatlerce sorgulandığı, malzemelerine el konulduğu ileri sürüldü.

Aralık ayı başında Prenses Hussat'ın koruması hakkında adli soruşturma açıldığı belirtilen haberde, Prenses Hussat hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

Terör örgütü YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA