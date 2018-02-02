Fransa´da taciz ihbar hattı 'yoğunluktan' kapatıldı

Voa News´de yer alan habere göre Fransa´da cinsel taciz kurbanlarının destek alması için kurulan ihbar hattı son iki yıldır gelen ihbar çağrılarının kayıtlarının aşırı birikmesi ve son dönemde çok fazla ihbar alınmasının ardından çalışamaz hale geldi ve kapandı. Destek/ihbar hattını arayan cinsel taciz kurbanları "Birkaç aydır gelen aşırı ihbar yoğunluğu nedeniyle bir süre şikayet alamıyoruz" sesli mesajıyla karşılaştılar.