Fransa'da terörle mücadele savcılığı kurulacak

Belloubet, Ulusal Yargıçlık Okulunda toplanan savcılara hitaben yaptığı konuşmada, terörle mücadele kapsamında soruşturmaları şu ana kadar Paris Savcılığına bağlı terörle mücadele biriminin yürütmeye yetkili olduğunu, artık bundan sonra terörle ilgili soruşturmaları, daha etkili olabilmesi için gelecek yıl ulusal çapta kurulacak terörle mücadele savcılığının yürüteceğini bildirdi.

Terörle mücadele savcılıklarının kurulmasının istisnai bir hukuki yetki oluşturmadığını vurgulayan Belloubet, amaçlarının terörle mücadele ile ilgili kamu tedbirlerini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.