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Fransa'da yılbaşı gecesi 140 bin güvenlik görevlisi görev yapacak

Fransa İçişleri Bakanlığından, yılbaşı gecesinde artan terör tehdidine karşı ülke genelinde yaklaşık 140 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığından, yılbaşı gecesinde ülke genelinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yılbaşı gecesi dolayısıyla ülke genelinde 56 bin polis, 36 bin jandarma, 7 bin asker ve 39 binden fazla güvenlik görevlisinin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

Terör saldırısı riskinin arttığına dikkati çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanmasının öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması bu yıl 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

 

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