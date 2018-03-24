Fransa'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaptığı basın açıklamasında, "Askerleriyle birlikte buraya gelen jandarma yarbay komutan kendini gönüllü olarak teröristin eline teslim etti. Onunla kaldı. Terörist ateş açtı, taktik birimler müdahale etti, terörist vuruldu" diye konuştu.

Beltrame hayatını kaybetmesinin ardından Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Collomb, "Ülkesi için canını verdi. Fransa onun kahramanlığını, cesaretini ve fedakarlığını asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Gerard Collomb ayrıca, saldırganın Carcassonne'da yaşayan 26 yaşında Rıdvan Lakdim olduğunu ve adi suçlardan takip edildiğini söyledi.

Fas asıllı Fransız vatandaşı Lakdim'in bir anda harekete geçtiğini belirten Fransız Bakan, "Onu izlemeye almıştık. Radikalleşeceğini düşünmüyorduk. Bir anda harekete geçti. Bu sırada zaten takip altındaydı" ifadelerini kullandı.

Fransa'da cuma günü düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlenmişti.

Bu arada güvenlik güçleriyle uzun süre çatışan Lakdim, Paris saldırılarının baş zanlısı Salah Abdüsselam'ın da serbest bırakılmasını istedi.

Paris Savcısı François Molins de saldırganın 2014'ten bu yana Fiş S olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı bilgisini de paylaştı.

Saldırganın 2016 ve 2017'te Fransız istihbaratınca izlendiğini ancak terör saldırısı gerçekleştireceğine dair belirtiye rastlanmadığını kaydetti.

François Molins, saldırganın 2016'da adi suçlardan dolayı cezaevinde yattığını belirtti.

(euronews)