Fransa'daki yangında 3'ü Türk, 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün Türk kökenli olduğu ifade edilirken, yangında 8 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün ise çocuk olduğu ifade edildi.

Hızla büyüyen yangına yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği aktarıldı. Yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade ediliyor. (Hürriyet)