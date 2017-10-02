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Fransa'daki yangında 3'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetti

Fransa'daki yangında 3'ü Türk, 5 kişi hayatını kaybetti.

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Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün Türk kökenli olduğu ifade edilirken, yangında 8 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün ise çocuk olduğu ifade edildi.

Hızla büyüyen yangına yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği aktarıldı. Yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade ediliyor. (Hürriyet)

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