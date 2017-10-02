Fransa'daki yangında 3'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetti
Fransa'daki yangında 3'ü Türk, 5 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün Türk kökenli olduğu ifade edilirken, yangında 8 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün ise çocuk olduğu ifade edildi.
Hızla büyüyen yangına yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği aktarıldı. Yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu ifade ediliyor. (Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.