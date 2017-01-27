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Fransız mahkemesi 'soykırım' yasasını iptal etti

Fransa AYM'si, 1915 olayları iddialarını da kapsayabilecek'bazı suçların reddinin suç sayılmasına' ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti.

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Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti.

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