Fransız mahkemesi 'soykırım' yasasını iptal etti
Fransa AYM'si, 1915 olayları iddialarını da kapsayabilecek'bazı suçların reddinin suç sayılmasına' ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti.
- AA
Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti.
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