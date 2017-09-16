Fransa'dan Kuzey Kore'ye kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Kuzey Kore'nin Japonya'nın hava sahası üzerinden geçen balistik füze denemesini en sert şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'nın Asya'daki müttefikleri ile dayanışma içinde olduğu bildirilen açıklamada, Kuzey Kore rejiminin uluslararası yükümlülüklerini ihlal eden nükleer ve balistik programının bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Konunun BM Genel Kurulu toplantısında tartışılacağı belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 11 Eylül'de aldığı Kuzey Kore'ye yaptırım kararıyla kararlılığını ortaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu tehditler karşısında Fransa, özellikle BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği içinde, Kuzey Kore'yi tırmanmadan herhangi bir çıkarı olamayacağına ikna etmek ve müzakere masasına oturtmak için çalışmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.