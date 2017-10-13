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Fransa'dan Nükleer anlaşma açıklaması

Macron: Amerika'nın kararı İran Nükleer anlaşmasını sonlandırmaz.

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Macron: Amerika'nın kararı İran Nükleer anlaşmasını sonlandırmaz.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump'ın İran ile ilgili yaptığı açıklamaları sonrası Ruhani'yi aradı. Macron Fransa'nın nükleer anlaşmaya taahhüdünü vurguladı.

AYRINTILAR GELİYOR... 

 

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