Fransa'dan Suudi Arabistan'a acil telefon: Yemen'deki ablukayı kaldırın!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Kralı Salman'la telefon görüşmesinde Krala Yemen'deki ablukanın 'tamamen kaldırılması' çağrısında bulundu.
Yetkililer, "Cumhurbaşkanı, Yemen'deki insani felaketle ilgili güçlü endişelerini dile getirerek Suudi kralını insani yardım ve ticari mallarının Yemen'e girmesine izin vermesi için ablukayı kaldırmaya çağırdı" dedi.
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