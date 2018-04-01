Fransa-İtalya arasında kriz: Silahlı Fransız polisi İtalya'nın Bardonecchia şehrine girerek göçmenlere uyuşturucu testi uyguladı

Fransız polisinin kendi topraklarında izinsiz uygulama yapmasını yetki aşımı olarak gören İtalya'da Dışişleri Bakanlığı Fransa Büyükelçisi'ni açıklama yapmaya çağırdı.

Konu hakkında açıklama yapan Bardonecchia Belediye Başkanı Francesco Avato "Üzgünüm çünkü bu şekilde davranmamaları gerekiyordu. Kristal dükkanına giren filler gibi davrandılar. Özellikle de kristal dükkanı onların değilken böyle bir davranışa hakları yoktu. Görevlerini Fransız topraklarında ve başka yerlerde ifşa edebilirlerdi ama bu kadar hassas merkezde değil. Bu merkezde işlerin huzur içinde yapılması gerekiyor" ifadesinde bulundu.

Fransa hükümeti ise yapılan açıklamayla kontrollerin resmi izin alınarak yapıldığını iddia etti.

(euronews)