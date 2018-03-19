Fransa'nın İsrail Konsolosluğu'nda çalışan 24 yaşındaki şahsın diplomatik araçlarla silah kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı

Fransız gazetesi Le Figaro'da yer alan habere göre Fransa'nın İsrail'deki konsolosluğunda şoför olarak çalışan 24 yaşındaki şahıs, Gazze'den Batı Şeria'ya diplomatik araçları kullanarak silah soktuğunu itiraf etti.

19 Şubatta gözaltına alındığı ortaya çıkan şahsın, diplomatik pasaport taşıdığı belirtilirken, silah kaçakçılığı suçundan yargılanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrailli diplomatik yetkililer meseleyi ciddiye aldıklarını, Fransa ile ilişkilerin mükemmel olduğunu ve bunun Fransız makamlarıyla olumsuz etki yaratmaması için çalışacaklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yakın zamanda İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.