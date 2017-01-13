Fransa'nın Marsilya kentinde patlama
Fransa'nın Marsilya kentinde iki güçlü patlama oldu.
Fransa'nın Marsilya şehrinde bulunan bir parkta iki patlama meydana geldi. DailyMail'de yer alan habere göre, yerel saate göre 13 civarında meydana gelen patlama paniğe yol açtı.
İtfaiye ve polis ekipleri patlamayı doğrulamadı ve korkuya neden olan sesin bir savaş uçağının sonik patlamasından kaynaklandığını belirtti.
Patlama sonrası birçok pencerenin camlarının sarsıldığı öğrenildi.
Yetkililerin konuyla ilgili olarak bir açıklama yapması bekleniyor.
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