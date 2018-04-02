Fransa'nın Münbiç'e 50 asker gönderdiği ortaya çıktı

Trump-Macron teması sonrası iki ülke, Suriye’de PKK’yı koruma seferberliğine girişti. ABD Münbiç’e 300 askerini daha gönderirken Fransa ise aynı bölgeye 4 uçakla 50 uzman personelini yolladı. Münbiçliler işgalcilere karşı ayaklanmak için Ankara’dan işaret bekliyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" yalanı sonrası Pentagon, terör örgütü PKK'ya destek için 300 askerini daha Fırat batısındaki Münbiç'e yolladı. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesi sınırına sevk edilen Amerikan askerleri, Türkiye'nin operasyonu öncesi gerilimin daha da artaracağının işareti oldu. Münbiç'teki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre sınır hattına askeri takviye yapan ABD, terör örgütü PKK işgalindeki ilçenin batı kısmına 300 kadar askerle birlikte çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti. ABD güçleri, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi ile terör örgütü PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayı ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında mevzilendi.



50’si Fransız



Suriye'de ABD ile 'vardiya değişimine' soyunan Fransa'nın 'asker gönderme' çıkışına paralel olarak Münbiç'e 50 üst düzey personel gönderdiği ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz perşembe günü PKK elebaşılarını Elysee Sarayı'nda ağırlayarak destek sözü verdi. Görüşmeyi takiben Fransız basınında çıkan "Suriye'ye asker gönderilecek" iddiası Türkiye'nin büyük tepkisini çekerken, bir Elysee yetkilisi konuyu yalanlamıştı. Fransa'nın Suriye'ye asker göndermeyeceğini ve bu ülkede yeni bir askeri operasyon düzenlemeyi planlamadıklarını iddia etmişti. Ancak sahadaki gerçekler bu iddiayı yalanlar nitelikte. Suriye'de aralarında Rakka ve Ayn İsa da dahil olmak üzere farklı bölgelerde 5 üssü olan Fransa'nın buna ilişkin adımının ilk izleri ABD kontrolündeki Münbiç'te görüldü.



4 UÇAKLA GELDİLER



Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına engel olmak için Münbiç'e asker göndereceğini açıklayan Paris, bu ifadelerden bir gün sonra, cuma günü bölgeye 4 uçakla 50 üst düzey asker gönderdi. Bu askerlerin Fransa'nın Suriye'de bulunan diğer üslerinden mi yoksa Suriye dışından mı geldiği henüz soru işareti. Söz konusu 50 Fransız askerin Münbiç'teki terör örgütü PKK elebaşılarıyla buluştuğu öğrenildi.



TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEK İÇİN



ABD ile Fransa arasında perçinlenen Suriye ortaklığı Cerablus, Bab ve Afrin'in ardından hedefe Münbiç ve Fırat'ın doğusunu koyan Türkiye'ye karşı DEAŞ bahaneli bir engelleme girişimi olarak değerlendiriliyor. Türkiye bölücü örgütün Münbiç'ten çıkarılmasını, şehrin 'şimdilik' ABD-Türkiye denetiminde yerel halk tarafından yönetilmesini istiyor. Suriye'de Afrin harekâtı sonrası terör örgütü PKK işgali altındaki başta Münbiç olmak üzere birçok kentte Türkiye'ye 'Bizi kurtarın' mitingleri yapılmıştı. Münbiç'te sivil halk, işgalci güçleri yurtlarından kovmak için Ankara'dan işaret bekliyor.



GÜNLÜK DEVRİYE ATIYORLAR



Bölgeye konuşlanan ABD askerleri Münbiç'e, ilçe doğusundaki Sırrın'da bulunan Sebet üssünden geldi. Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvancı ve Dadad olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor. ABD'nin takviye unsurları, Sacu Çayı boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı. ABD güçleri, eşzamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar Sınır Kapısı karşısındaki Ras'ul Ayn bölgesinde de son 3 gündür devriye geziyor.



DEAŞ-PKK OYUNUYLA İŞGAL EDİLDİ



Halep'e bağlı Münbiç ilçesi Ağustos 2016'dan bu yana ABD'nin desteğiyle terör örgütü PKK'nın işgalinde bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK'lı teröristlerin ilçeden çekilerek kent merkezinin idaresinin bölge halkına vereceğini vadetmiş ancak bu sözünü tutmamıştı. Türkiye'nin Afrin'i terör örgütü PKK'dan temizlemeye yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken ABD'li generaller 7 Şubat'ta Münbiç'e gelerek şov yapmıştı. Teröristlerle poz veren ABD'li Korgeneral Paul Funk, Türk askerinin Münbiç'teki PKK'lı teröristlere yönelik operasyona başlaması halinde cevap verecekleri tehdidini savurmuştu. ABD'nin resmi açıklamalara göre Suriye'de 5 bine yakın askeri bulunuyor.



(Yenişafak)