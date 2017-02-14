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Fransız Alplerine çığ düştü: 4 ölü

Fransa'nın Savoie bölgesinde düşen çığda, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Tignes'deki kayak merkezinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Savoie bölgesindeki Tignes mevkisinde sabah saatlerinde pist dışında çığ düştüğü ve en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Çığ altında hala 5 kişinin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kayak sezonu başladığından bu yana Alpler ve Pyrenees bölgesinde şimdiye kadar 13 çığ vakası yaşanmış ve toplamda 3 kişi ölmüştü.

Geçen sezon ise 45 çığ vakası 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

 

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