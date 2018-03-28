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Fransız gazeteci, 'Doğu'daki dostlarımız' diye tanımladığı terör örgütü PKK/YPG için destek çağrısında bulundu

'Batı, Doğu'daki dostlarına ihanet ediyor' diyen Fransız gazeteci Renaud Girard, bu cümlesindeki dost ifadesine açıklık getirerek terör örgütü PKK/YPG'yi işaret etti: YPG'yi desteklemeye devam etmeliyiz ve bunu idealist olarak değil, bilakis realist olarak gerçekleştirmeliyiz.

  • star.com.tr
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Le Figaro gazetesi yazarı Fransız gazeteci Renaud Girard, katıldığı bir canlı yayın programında, Türkiye'nin Afrin'i işgal eden terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'ndan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Batı, Türklerin YPG'ye yaptıklarına daha ne kadar seyirci kalacak?" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'yi "Doğu'daki dostlarımız'' olarak nitelendiren Fransız gazeteci Girard, Batı'nın YPG'yi desteklemeye devam etmesi gerektiğini; fakat bunu idealist olarak değil, sahaya inerek gerçekleştirmesi çağrısında bulundu.

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