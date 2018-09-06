Fransız ordusundan Esed'e gözdağı: Vurmaya hazırız

Fransa ordusundan yapılan açıklamada, "İdlib taarruzunda kimyasal silah kullanılması halinde hedefleri vurmaya hazırız" denildi.
Daha önce Fransa, ABD ve İngiltere, İdlib'de kimyasal silah kullanılması durumunda buna hızlı bir şekilde yanıt vereceğini duyurmuştu.
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