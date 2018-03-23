Fransa'da rehine krizi bitti, polis DEAŞ'lı olduğu söylenen teröristi vurdu

Carcasson’daki bir süpermarkette insanları rehin alan Terör örgütü DEAŞ'lı teröristin rehineleri serbest bırakmasının ardından öldürüldüğü aktarıldı. Rehin alma olayında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, ABDESLAM'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

DEAŞ'lı teröristin Paris’te 13 Kasım 2015’te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra yakalanan ve hapsedilen terörist Salah Abdeslam’ın özgür bırakılmasını talep etti. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği rehine olayını gerçekleştiren kişinin kimliği henüz açıklanmazken DEAŞ’lı olduğunu söyleyen teröristin istihbarat tarafından bilinen ve takip edilen bir isim olduğu öğrenildi.