Fransız polisi parlamentoyu bastı

Fransız polisi, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un çalışmadığı halde milletvekilliği danışmanı maaşı ödendiği iddiaları üzerine Fransa parlamentosuna baskın düzenledi.

Cumhurbaşkanı adayının eşi Penelope Fillon’un, milletvekili olan eşi François Fillon’a 1998’den itibaren ‘danışmanlık’ yaparak haksız yere toplam 500 bin euro maaş aldığını öne sürülmüştü.

İddialar kapsamında polis ekipleri parlamentoya geldi. Olay hakkında bilgi veren görgü tanıkları, polis baskınının Fillon'un odasına değil parlamentodaki idari ofislere yönelik olduğunu belirtti.

İDDİALAR CUMHURBAŞKANI ADAYI FİLLON'UN POPÜLERLİLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Fillon hakkında adli bir soruşturma açılması halinde adaylıktan çekileceğini duyurmuştu. Fillon’un partisi Cumhuriyetçiler’in ise cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir alternatifi bulunmuyor. Fillon’un sözcüsü Thierry Solere, France 24 kanalına yaptığı açıklamada “Masada şu anda başka bir seçenek yok” dedi. Ön seçimlerde ikinci olan Alain Juppé ise Fillon’un çekilmesi halinde onun yerine aday olmayacağını açıklamıştı.

Fillon hakkındaki iddialar, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki popülerliğinde düşüş yaşanmasına yol açmıştı. Odoxa araştırma şirketinin son yaptığı ankete göre, Fillon hakkında olumsuz fikre sahip olanların oranı yüzde 61’e yükselirken, bu rakamın kasımda yüzde 46 olduğu kaydedildi.