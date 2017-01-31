Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransız polisi parlamentoyu bastı

Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope'ye çalışmadığı halde milletvekili maaşı ödenmesinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma kapsamında meclise baskın yaptı.

  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransız polisi, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un çalışmadığı halde milletvekilliği danışmanı maaşı ödendiği iddiaları üzerine Fransa parlamentosuna baskın düzenledi.
 
Cumhurbaşkanı adayının eşi Penelope Fillon’un, milletvekili olan eşi François Fillon’a 1998’den itibaren ‘danışmanlık’ yaparak haksız yere toplam 500 bin euro maaş aldığını öne sürülmüştü.
 
İddialar kapsamında polis ekipleri parlamentoya geldi. Olay hakkında bilgi veren görgü tanıkları, polis baskınının Fillon'un odasına değil parlamentodaki idari ofislere yönelik olduğunu belirtti.
 
İDDİALAR CUMHURBAŞKANI ADAYI FİLLON'UN POPÜLERLİLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ
 
Fillon hakkında adli bir soruşturma açılması halinde adaylıktan çekileceğini duyurmuştu. Fillon’un partisi Cumhuriyetçiler’in ise cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir alternatifi bulunmuyor. Fillon’un sözcüsü Thierry Solere, France 24 kanalına yaptığı açıklamada “Masada şu anda başka bir seçenek yok” dedi. Ön seçimlerde ikinci olan Alain Juppé ise Fillon’un çekilmesi halinde onun yerine aday olmayacağını açıklamıştı.
 
Fillon hakkındaki iddialar, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki popülerliğinde düşüş yaşanmasına yol açmıştı. Odoxa araştırma şirketinin son yaptığı ankete göre, Fillon hakkında olumsuz fikre sahip olanların oranı yüzde 61’e yükselirken, bu rakamın kasımda yüzde 46 olduğu kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!

Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Türk kara sularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Türk kara sularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Çıldırtan anlar

Çıldırtan anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA