Fransız polisi ve müfettişler Paris'te BeIN Sports ofisine baskın düzenledi

<p> Katar merkezli Beın Sports'un Paris'te bulunan ofisine polis tarafından baskın düzenlendi. </p> <p> </p> <p> Gerçekleştirilen baskının Dünya Kupaları medya hakları konusunda mali müfettişler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.</p> <p> </p> <p> </p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.