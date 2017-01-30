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Fransız şirket Müslüman yolcuları almadı!

Fransız havayolu şirketi Air France, Paris'ten ABD'ye gitmek için havaalanına gelen 15 müslüman yolcunun uçağa kabul edilmediğini bildirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşına ABD'ye giriş yasağı kararı sonrası Paris'ten bu ülkeye gitmek için havaalanına gelen 15 yolcunun geri çevrildiği açıkladı.

15 YOLCUNUN UÇAĞA BİNİŞİ ENGELLEDİ

Fransız havayolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar ABD'ye gitmek için bilet alan veya aktarma yapan 15 yolcunun uçağa binişinin engellendiği" belirtildi.

Air France yetkilileri, bu yolcuların Trump'ın yasak kararı aldığı 7 ülkenin vatandaşı olduklarını fakat direkt bu ülkelerden geldiği anlamını taşımadığını kaydetti.

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