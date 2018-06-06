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Fransız talihli iki yılda ikinci kez bir milyon avro kazandı

Fransa'da bir talihli, şans oyunu 'My Million'dan iki yıldan kısa süre içinde ikinci kez bir milyon avro kazandı.

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Fransa'da bir talihli, şans oyunu "My Million"dan iki yıldan kısa süre içinde ikinci kez bir milyon avro kazandı.

BBC'nin haberine göre, Fransa'nın güneydoğusunda yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen talihli, 2016 yılı kasım ayında şans oyunundan kazandığı bir milyon avronun ardından geçen ay yine bir milyon avroluk ikramiyenin sahibi oldu.

Şanslı biletin satıldığı Haute-Savoie bölgesindeki gazete bayisi, talihlinin bir milyon avroluk son ikramiyeyi umursamadığını açıklarken, Fransız basını, yine büyük ikramiye kazanmayı ümit eden talihlinin şans oyunları oynamaya devam etmeyi planladığını yazdı.

Matematikçiler talihlinin 2 yıldan kısa süre içinde ikinci kez büyük ikramiye kazanmasını 16 trilyonda bir ihtimal olduğunu belirtti.

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