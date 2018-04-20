Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransız yargıtayı el sıkışmayan kadına vatandaşlık verilmemesini haklı buldu

Fransa'da temyiz mahkemesi, vatandaşlık töreninde bir erkek yetkiliyle el sıkışmayı reddettiği için Fransız vatandaşlığı verilmemesi kararını haklı buldu.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adı açıklanmayan kadın 'dini inançlarının' törendeki erkek yetkilinin elini sıkmasını yasakladığını söylerken. hükümet ise kadının el sıkmayı reddetmesinin 'Fransız toplumuna asimile olmadığını gösterdiğini' söyleyerek vatandaşlık hakkı vermedi. Söz konusu kadın kararı temyiz mahkemesine taşıdı, ancak karar temyizde de haklı bulundu. 

Cezayirli kadın 2010'dan bu yana Fransa vatandaşı bir erkekle evliydi.

Ülkenin güneydoğusundaki Isere bölgeside yapılan vatandaşlık töreninde yetkililerle el sıkışmayı reddetmişti.

ASİMİLE OLAMAMAK VATANDAŞLIĞA ENGEL

Fransız medeni hukukuna göre 'yeterince asimile' olamamak, bir Fransız vatandaşının eşine vatandaşlık verilmemesinin nedenlerinden biri olabiliyor.

Mahkeme de bu hükmün hükümet tarafından 'uygunsuz bir şekilde kullanılmadığına' hükmetti.

2016'da da İsviçre'de bir kanton yönetimi, iki Müslüman öğrencinin kadın öğretmenlerinin elini sıkmasına, aksi takdirde para cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA