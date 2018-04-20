Fransız yargıtayı el sıkışmayan kadına vatandaşlık verilmemesini haklı buldu

Adı açıklanmayan kadın 'dini inançlarının' törendeki erkek yetkilinin elini sıkmasını yasakladığını söylerken. hükümet ise kadının el sıkmayı reddetmesinin 'Fransız toplumuna asimile olmadığını gösterdiğini' söyleyerek vatandaşlık hakkı vermedi. Söz konusu kadın kararı temyiz mahkemesine taşıdı, ancak karar temyizde de haklı bulundu.

Cezayirli kadın 2010'dan bu yana Fransa vatandaşı bir erkekle evliydi.

Ülkenin güneydoğusundaki Isere bölgeside yapılan vatandaşlık töreninde yetkililerle el sıkışmayı reddetmişti.

ASİMİLE OLAMAMAK VATANDAŞLIĞA ENGEL

Fransız medeni hukukuna göre 'yeterince asimile' olamamak, bir Fransız vatandaşının eşine vatandaşlık verilmemesinin nedenlerinden biri olabiliyor.

Mahkeme de bu hükmün hükümet tarafından 'uygunsuz bir şekilde kullanılmadığına' hükmetti.

2016'da da İsviçre'de bir kanton yönetimi, iki Müslüman öğrencinin kadın öğretmenlerinin elini sıkmasına, aksi takdirde para cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.