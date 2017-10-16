Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i otoriter bir hükümetten yana olduklarını belirtirken, bunların yüzde 55'i de gerekirse bu hükümet için atanmış uzmanların görevlendirilebileceğini kaydetti.

Bu görüşün aşırı sağcı Ulusal Cephe seçmeni tarafından yüzde 55, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi seçmeni tarafından yüzde 51 oranında paylaşıldığı bildirildi.

Fransa'da otoriter bir hükümetten yana olanların oranının Ekim 2015'te yüzde 40 olduğu kaydedildi.