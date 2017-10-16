Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

Ifop araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 30'u ülkenin köklü bir reformdan geçirilmesi için otoriter bir politik güç gerektiğini kaydetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i otoriter bir hükümetten yana olduklarını belirtirken, bunların yüzde 55'i de gerekirse bu hükümet için atanmış uzmanların görevlendirilebileceğini kaydetti.

Bu görüşün aşırı sağcı Ulusal Cephe seçmeni tarafından yüzde 55, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi seçmeni tarafından yüzde 51 oranında paylaşıldığı bildirildi.

Fransa'da otoriter bir hükümetten yana olanların oranının Ekim 2015'te yüzde 40 olduğu kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK'lı militanlar ve Peşmergeler Irak güçlerine böyle ateş açtı

PKK'lı militanlar ve Peşmergeler Irak güçlerine böyle ateş açtı

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA