Fuarın yıldızı ev robotu Kuri
Dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES, ABD’nin Las Vegas kentinde devam ediyor.
Fuarın yıldızlarından biri de Mayfield Robotics şirketi tarafından bu yıl ABD’de satışa çıkarılacak Kuri adlı robot. Bir ev robotu olarak tasarlanan 50 santim boyundaki Kuri, yapay zeka, sensörler ve kameralarla rahatça odalar arasında gezinebiliyor, yüzlerden insanları tanıyıp emirleri yerine getirebiliyor. Görevleri arasında evlerdeki akıllı cihazları yönetmek de olan Kuri’nin fiyatı ise yaklaşık 2 bin 100 TL civarında.
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