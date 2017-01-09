Fuarın yıldızı ev robotu Kuri

Fuarın yıldızlarından biri de Mayfield Robotics şirketi tarafından bu yıl ABD’de satışa çıkarılacak Kuri adlı robot. Bir ev robotu olarak tasarlanan 50 santim boyundaki Kuri, yapay zeka, sensörler ve kameralarla rahatça odalar arasında gezinebiliyor, yüzlerden insanları tanıyıp emirleri yerine getirebiliyor. Görevleri arasında evlerdeki akıllı cihazları yönetmek de olan Kuri’nin fiyatı ise yaklaşık 2 bin 100 TL civarında.