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Fukuşima'nın hizmetten çıkarılmasının maliyeti 75 milyar dolar

Japonya'da Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'nin hizmetten çıkarılmasının maliyetinin 75 milyar doları bulabileceği belirtildi.

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Yerel medyada yer alan haberde, 2011'de deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nin hizmetten çıkarılmasının, Nükleer Hasar Tazminatı ve Hizmetten Çıkarma AŞ'nin (NDF) yaptığı hesaplamaya göre, 75 milyar dolara mal olmasının beklendiği ifade edildi.

NDF'nin hazırladığı finansal planı hükümete sunacağı kaydedildi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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