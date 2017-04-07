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ABD'nin füze saldırısı, Pentagon'a 93,81 milyon dolara mal oldu

ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava üssüne yaptığı hava saldırısında kullanılan 59 Tomahawk füzenin Pentagon'a en az 93,81 milyon dolara mal olduğu ortaya çıktı.

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başkan Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırtlatmasının maliyeti belli oldu.

Pentagon'un yıllık bütçesine göre, Esed rejiminin İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevaben fırlatılan Tomahawk füzelerin her biri 1,59 milyon dolara mal oluyor. Bu rakam, dün geceki hava saldırısında kullanılan 59 Tomahawk füzenin Pentagon'a en az 93,81 milyon dolara mal olduğunu ortaya koyuyor.

Tomahawk üreticisi Rayteon'un hisseleri değerlendi

Pentagon'un kullanılan füzelerin yerine yenilerini satın alacağı beklentisi, Tomahawk'ın üreticisi Raytheon'un hisse senetleri yüzde 1,5'e yakın yükselişle 153 dolara yükseldi.

ABD ordusu 5,56 metre uzunluğuyla saatte 880 km hıza ulaşabilen ve bin 200 ila 2 bin 500 kilometre mezilli Tomahawk füzelerini, kara hedeflerini vurmak için genellikle askeri gemilerden veya denizaltılardan fırlatıyor.

Tomahawk füzeleri, 450 kilogramlık patlayıcı taşıma gücü ve gelişmiş yön sistemiyle belirlenen hedefleri isabetle vurabiliyor. 

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