İran'dan ABD'ye füze açıklaması

Qasemi, Washington yönetiminin hâlâ istikrarsız bir aşamada olduğunu ve Trump'ın sözlerinin "çelişkili" olduğunu vurguladı.

"ABD hükümetinin yaklaşımını değerlendirmek için farklı uluslararası konularda nasıl hareket edeceklerini görmek için bekliyoruz" denildi.

İran geçtiğimiz cumartesi günü ülkenin Semnan bölgesinde 35 bin kilometrekareyi kapsayan bir alanda füze ve radar testleri gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ateşle oynuyor. Başkan Obama'nın onlara karşı ne kadar kibar olduğunu kavrayamadılar. Ben öyle değilim..." ifadelerini kullanmıştı.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!