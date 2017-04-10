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G. Kore: ABD'nin olası müdahalesini desteklemiyoruz

Kuzey Kore'ye müdahale hazırlığında olduğu iddia edilen ABD'nin olası müdahalesiyle ilgili Güney Kore'den sürpriz bir açıklama geldi.

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Güney Kore Birleşme Bakanı Hong Yong-pyo, ABD'nin Kuzey Kore'ye olası önleyici müdahale fikrini desteklemediklerini açıkladı.
 
Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Hong basına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer girişimlerini engellemek üzere düzenleyeceği olası askeri saldırılarına ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle olumlu bakmadıklarını ifade etti.
 
Hong'un bu açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kuzey Kore konusunda "her türlü seçeneğin masada olduğuna" dair yaptığı yorumların ardından geldiği belirtildi.
 
''ÖNCELİĞİMİZ HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ''
 
Seul yönetiminin Washington'ın olası askeri saldırılarını ulusal güvenlik kaygıları dışında değerlendiremeyeceğini vurgulayan Hong, "Olası önleyici saldırılar, Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehdidi engellemeyi amaçlıyor olabilir. Fakat bizim bu konuda önceliğimiz halkımızın güvenliğidir." ifadelerini kullandı.
 
Kuzey'i nükleer ihtiraslarından vazgeçmeye ikna etmek için iki Kore arasında diyaloğa dayalı bir stratejinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Hong, "Şu anda tarihi bir dönemeçteyiz. Ya Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olması iddiasını kabulleneceğiz ya da onları bu kötü alışkanlıktan vazgeçireceğiz." diye konuştu.

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