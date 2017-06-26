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G20 zirvesi için 20 bin polis görev yapacak

7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesi için ön hazırlıklar yapılmaya başlandı. İki gün sürecek zirvenin güvenliğini sağlamak için 20 bin polis görev yapacak.

  • İHA
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Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerini bir araya getiren G 20 örgütünün bu yıl Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan zirve için emniyet tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldı.  Eyaletlerin de destek verdiği emniyet tedbirlerine 20 bine yakın güvenlik görevlisinin görev yapacağı açıklandı.  
  
 
7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da düzenlenecek olan G20 zirvesi öncesi güvenlik gerekçesiyle Haziran ayı başından itibaren sınır kontrollerine başladı. İçişleri Bakanlığı, zirveye yönelik olası tehditlere karşı alınan önlemin 11 Temmuz'a kadar devam edeceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı  kontrollerin ülkenin tüm kara, deniz ve hava sınırlarında "esnek" bir şekilde uygulanacağı kaydetti. G 20 toplantılarının yapıldığı her ülkede protesto eylemlerini yapıldığı, yapılan tüm eylemlerin değerlendirilmesi yapılarak önlemler alındığına dikkat çeken Federal İçişleri Bakanlığı Hamburg'da çeşitli eylemlerin yapılmasını beklediklerini açıkladı. Protesto eylemi yapmak için yapılan resmi müracaatlara izin verilmediği özellikle zirvenin yapılacağı bölgenin tamamen zirve için kapatılacağı duyuruldu.
  
 
Öte yandan Federal İdare Dairesi Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek G 20 zirvesine katılacak yabancı delegasyonların güvenlik personeline silah kullanma izin verdi. Müracaata bulunan dokuz ülkenin güvenlik personeline zirve sırasında silah taşıma izni verdiği aktarıldı. Zirvenin güvenlik maliyetinin 32 milyon Euro olarak tahmin edildiğini maliyetin federal bütçeden karşılanacağı toplum maliyetin  130 milyon Euro'yu bulacağı tahmin ediliyor.
 

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