G-7'de Esed'in gitmesi için anlaştılar
Fransa, İtalya'daki G-7 zirvesine katılan devletlerin Beşar Esed'in Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hem fikir olduğunu duyurdu.
Fransa, İtalya'daki G-7 zirvesine katılan devletlerin Beşar Esed'in Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hem fikir olduğunu duyurdu.
Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptı. Ayrault, Suriye ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için ise herhangi bir uzlaşma sağlanamadığını aktardı.
Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca, uluslararası gözlemcilerin ateşkesi izlemesinin hayati önemdeki ilk adım olacağını söyledi. (milliyet)
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