Gabon, BM bünyesindeki askerlerini geri çağırdı

Batı Afrika ülkesi Gabon'un, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) görevli askerlerini geri çekmeye hazırlandığı bildirildi.

Afrika basınında çıkan haberlere göre, yönetim, OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın mevkidaşı Ali Bongo Ondimba ile perşembe günü başkent Libreville'de görüşmesinden sonra Bakanlar Kurulunu topladı.

Hükümet, 4 yıldır BM Barışı Koruma Harekatı (MINUSCA) bünyesinde OAC'ta görevli 450 askerini geri çekmeyi kararlaştırdı. Karara göre, askerlerin ülkelerine dönmesinin haziran ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, BM askerlerinin son günlerde cinsel tacizlerle anılmasının alınan kararda etkili olduğu iddia ediliyor. BM yetkilisi ise OAC'ta görevli askerlere ekipman desteğinin tam sağlanamaması nedeniyle bu kararın alındığını öne sürdü.

BM Güvenlik Konseyi geçen kasım ayında, bünyesindeki asker sayısını artırmak için üye ülkelerden 900 asker talebinde bulunmuş, olumlu cevap alamamıştı.